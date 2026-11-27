Este jueves, el Gobierno logró aprobar en el Senado la reforma política impulsada por Javier Milei que tiene como uno de sus principales objetivos suspender las PASO para las elecciones de 2027.

La Libertad Avanza alcanzó los apoyos necesarios para darle media sanción al proyecto con 43 votos positivos y 29 negativos. La iniciativa deberá ser tratada en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

Además de suspender las primarias, la reforma incorpora Ficha Limpia, elimina la obligatoriedad de realizar los debates presidenciales, modifica los esquemas de publicidad electoral y suprime la veda, incluyendo las restricciones para comercios y actividades culturales.

Fuente: Nexofin