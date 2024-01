En el marco de un Cilindro que lo recibirá con una ovación impactante, Gustavo Costas debutará, esta vez como DT, en el club de sus amores.

Con un equipo que se reforzó demasiado, en cantidad y calidad, con 12 refuerzos (Salas, Maravilla Martínez, Cambeses, Zuculini, Solari, Urzi, García Basso, Sosa, Di Césare, Conti, Gelos y Bergara) con lo que espera no solo competir, sino salir campeón .“Les dije a los jugadores. Desde el sábado empiezan las finales. Y las finales no se juegan, se ganan. Los espero a todos el sábado para llevar a Racing a lo más alto”, declaró en su mensaje por los altavoces del estadio cuando les habló a los hinchas este jueves, en el Cilindro en la presentación oficial de los refuerzos.

Unión de Santa Fe, uno de los grandes protagonistas en este mercado de pases, no solo porque incorpora 8 refuerzos, sino por toda la novela eterna de la salida de Kevin Zenon a Boca Jrs. Con el debut a unas horas, el club santafesino no ha conseguido levantar la inhibición de la FIFA que les fueron impuestas, y en el mejor de los casos, si lo consigue, no podrá hacer debutar a sus refuerzos.

El Tatengue disputó dos encuentros de pretemporada por la Serie del Río de la Plata, donde se enfrentó con Nacional de Uruguay (Derrota 4-3 por penales), y ante Defensor Sporting (Victoria 4-2 por penales).

Historial

Jugaron 61 partidos oficiales.

Racing Club ganó 22.

Union de Santa Fe venció en 16.

Empataron 25 veces.

Formacion de Racing Club de Avellaneda

Gabriel Arias; Gastón Martirena, Leonardo Sigali, Germán Conti, Gabriel Rojas; Leonel Miranda, Santiago Sosa, Jonatan Gómez; Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Johan Carbonero. DT: Gustavo Costas.

Formacion de Unión de Santa Fe

Thiago Cardozo; Federico Vera, Nicolas Paz, Miguel Torrén, Claudio Corvalán, Mateo Del Blanco; Joaquín Mosqueira, Enzo Roldán; Mauro Luna Diale, Gonzalo Morales y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Árbitro: Nicolas Lamolina.

Estadio: Juan Domingo Perón.

Hora: 21:00.

TV: TNT Sports