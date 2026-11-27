Javier Milei mantendrá este jueves una reunión bilateral con Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay, en su primera visita a Asunción desde la destitución de Santiago Peña. El encuentro apunta a consolidar la relación entre ambos países luego de la crisis política que derivó en la salida del exmandatario paraguayo, hasta entonces uno de los aliados más cercanos de la Casa Rosada en la región.

El Presidente comenzó su agenda a las 10 horas con una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes. Luego se trasladará al Palacio de Gobierno, donde está previsto que se reúna con Alliana antes de las 11. Posteriormente, ambos mandatarios mantendrán un encuentro ampliado junto a sus respectivas delegaciones.

A las 11:45, los cancilleres Pablo Quirno, por la Argentina, y Rubén Ramírez, por Paraguay, brindarán declaraciones a la prensa. Más tarde, a las 15:30, el jefe de Estado argentino participará de una reunión con empresarios en el Salón Libertad del Palacio de López, donde pronunciará un discurso.

El regreso del mandatario argentino a Buenos Aires está previsto para el viernes a las 9, aunque antes de finalizar su visita a Paraguay viajará a Corrientes para participar de un acto en una fundación libertaria junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Fuente: Nexofin