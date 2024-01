Las intoxicaciones alimentarias se producen con más frecuencia en el periodo estival porque las altas temperaturas favorecen el desarrollo de microorganismos y porque resulta más complicado conservar los alimentos a la temperatura correcta cuando se ingieren fuera de casa.

Los síntomas son náuseas, vómitos, diarrea, dolor y calambres abdominales y, en algunas ocasiones, fiebre. En cuanto a los consejos para evitar sufrir una intoxicación, es importante de tener en cuenta las “Reglas de oro” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asegurar una adecuada manipulación y conservación de los alimentos.

Entre estas recomendaciones se encuentran consumir alimentos que hayan sido tratados o manipulados higiénicamente. No hay que tomar leche cruda sin tratamiento térmico previo. Las carnes, el pescado y los productos de repostería deben estar refrigerados o congelados. En los establecimientos de restauración es obligatorio el empleo de ovoproductos en la elaboración de platos con huevo crudo como mayonesas, salsas, cremas, etc., en los que no se alcancen los 75 °C. Si se preparan estos alimentos en casa hay que consumirlos inmediatamente o conservarlos en frío y desechar las sobras.

Fuente: Nexofin