Al pensar en una rutina de actividad física, es habitual concentrarse en ejercicios para fortalecer los músculos, mejorar la resistencia o aumentar la flexibilidad. Sin embargo, existe otra capacidad que también cumple un papel importante en el movimiento cotidiano: el equilibrio. Entrenarlo permite desarrollar un mayor control del cuerpo y puede ayudar a realizar actividades habituales con más estabilidad y seguridad.

El equilibrio es la capacidad de mantener el cuerpo estable tanto cuando permanecemos quietos como cuando nos movemos. Para conseguirlo intervienen distintos sistemas, entre ellos la visión, el oído interno y la información que los músculos y las articulaciones envían al cerebro. Por eso, los ejercicios de equilibrio también estimulan la coordinación y la percepción corporal.

Más estabilidad y control de los movimientos

Fuente: Nexofin