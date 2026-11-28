El calor será uno de los protagonistas del fin de semana en el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), amplias zonas de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza. En la Ciudad y el Conurbano, las máximas previstas superarán los 30 grados durante varios días consecutivos.

La advertencia alcanza al centro, norte y oeste bonaerense, además del AMBA. En La Pampa comprende sectores del centro y este, mientras que en Mendoza incluye el noreste y el centro provincial.

Según el organismo, las temperaturas pueden representar un riesgo para la salud, especialmente para los grupos más vulnerables: niños y niñas, personas mayores de 65 años, embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas.

En la Ciudad de Buenos Aires, el sábado comenzará con una mínima de 26 grados y cielo despejado. Durante la tarde, la temperatura llegará a los 33 grados, con nubosidad parcial y vientos de hasta 12 kilómetros por hora.

Fuente: Nexofin