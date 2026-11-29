Independiente sorteó los cuartos de final ante Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani. Fue victoria por 3-1 en la tanda de penales, luego del empate 1-1 en los 90’ minutos y el alargue.

El tiempo reglamentario acabó en igualdad sin goles, mientras que la visita se puso rápidamente en ventaja en los 30’ minutos extras con gol de Sebastián Valdéz.

Sin embargo, Ronaldo Martínez estableció nuevamente la paridad antes del final de la primera mini parte.

Tras la salida de Gustavo Quinteros, el semestre del Rojo fue muy irregular. De la mano de Jadson Viera y pese a las constantes críticas por sus planteos, logró clasificarse agónicamente entre los 16 mejores equipos del campeonato local. Y ahora está entre los cuatro mejores…

Independiente espera en semifinales a Instituto de Córdoba o River.

Los penales

A pesar de la arenga de Jadson Viera, no hubo una figura destacada en los penales debido a las pésimas ejecuciones del equipo local -en la fase anterior había avanzado por penales-.

El único a la altura una vez más fue el arquero Tomás Marchiori, pero los pateadores no ayudaron.

Lisandro Magallán, Thiago Silvero y Tomás Nosei (dos a la tribuna y uno al travesaño) sacaron de la serie al Fortín. La televisión se quedó con el rostro de Guillermo Barros Schelotto cabeza al piso…