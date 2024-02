Alexis Mac Allister es uno de los mejores jugadores argentinos de la actualidad. El ex Boca y Brighton goza de un gran presente en el Liverpool, donde ganó la Carabao Cup tras vencer en la final al Chelsea, levantando su primer título en Europa.

Pese a eso, el jugador aún continua con un ojo en el fútbol local y confesó que vio algunos minutos del Superclásico, donde destacó el talento y la calidad de Equi Fernández, uno de los mejores jugadores del Xeneize y de las mayores promesas.

“Equi Fernández es un jugador diferente, tiene un talento muy grande. Tampoco es tan fácil y no todo es fútbol, hay que estar preparados desde lo mental. Lamentablemente no lo conozco y no puedo opinar mucho. Lo que si veo es el partido a partido y Equi me gusta mucho“, declaró en su entrevista con TyC Sports, siendo esta la segunda vez que habla de gran manera del ex Tigre.

Luego, dio su análisis del partido entre Boca y River: “Pude ver los últimos minutos. Lo pongo y a los 2 o 3 minutos llegó el gol de Boca. A partir de ahí vi hasta al final. No estoy tan informado al respecto pero esos últimos minutos estaba para los dos, cualquiera lo podía ganar“.

Finalmente, cerró respondiendo a las consultas sobre su posible regreso al club de La Ribera: “No me gusta prometer que voy a volver porque la realidad es que falta mucho y puede pasar de todo. Obviamente que las ganas están, sobre todo porque para mí fue muy corto el paso por Boca, me hubiese gustado estar más, pero el tiempo dirá si tengo esa posibilidad y me la dan”.