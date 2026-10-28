Carabao Cup: el “Colo” Barco erró en la caída del Chelsea ante Liverpool por penales

Jornada con acción en el fútbol inglés y con varios argentinos como protagonistas. Tristemente Valentín Barco fue decisivo para mal en el Chelsea, que fue eliminado de la Carabao Cup en los octavos de final en manos del Liverpool.

Partido grande entre dos potencias de Inglaterra que terminó 1-1 en los 90′ minutos reglamentarios. Los goles, ambos de penal, fueron de Morgan Rogers y Cody Gakpo.

Con la igualdad se fueron a la definición por penales. Alexis Mac Allister, que entró en el complemento, fue el encargado de abrir la serie para los Reds. Todo siguió igualado hasta los cuartos penales, que Florian Wirtz metió y el Colo Barco falló.

FALLÓ EL COLO BARCO: el jugador argentino abrió su pie zurdo y estrelló la pelota contra el palo en la definición entre Chelsea y Liverpool. 📺 Mirá la Copa de la Liga inglesa por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/RS85oFPDV8 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 28, 2026

El conjunto Blue tuvo una vida más porque en el siguiente disparo Gravenberch erró y todo volvió a igualarse; sin embargo, Emegha y Wesley Fofana también erraron y Chelsea marchó a casa.

Rulli, el héroe del City

Por la misma fase el Manchester City remontó dos veces antes de vencer al Brighton en una emocionante tanda de penales para alcanzar los cuartos de final de la Copa Carabao.

Gerónimo Rulli fue titular y dio un paso al frente: primero se lanzó de cabeza para detener a Yasin Ayari. Y después de que Cherki anotara el quinto gol para el City, Rulli lo hizo de nuevo, negándole el gol a Lewis Dunk y clasificando al conjunto de Maresca.