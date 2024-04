A pesar de haber sido clave en su primera temporada en el club, y de poseer grandes números en esta presente campaña, Julián Álvarez no tiene el puesto de titular asegurado en Manchester City e incluso, en reiterados encuentros, el argentino campeón del mundo goza de pocos minutos en cancha.

Claro, con Erling Haaland como indiscutido en la delantera, y con el regreso de Kevin de Bruyne como mediapunta, el ex River fue relegado al banco de suplentes o a la titularidad en partidos en los que el noruego o el belga necesitan descansar.

Los extremos, posiciones en las que Pep Guardiola también probó a Álvarez, ya tienen como fijos a Jack Grealish, Phil Foden y Jeremy Doku como alternativas, por lo que Julián quedó limitado a alternar en la zona del centrodelantero y la zona ofensiva del mediocampo.

💣 #MCFC 🔵🇪🇸

Manchester City are planning to pay the €60 million release fee for RB Leipzig midfielder Dani Olmo. pic.twitter.com/siVw38LMDv

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 15, 2024