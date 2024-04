Atlético de Madrid fue eliminado de la Champions League este martes ante el Borussia Dortmund y Rodrigo De Paul fue uno de los protagonistas de la serie.

La llave del argentino: de hacer un gol en la ida en Madrid, pasar por un picante cruce en el medio con Emre Can y la desilusión del final en Alemania.

De Paul fue uno de los jugadores del Colchonero que hablaron con la prensa: “Estamos muy dolidos. Creo que habíamos hecho lo más difícil que eran dos goles. No supimos cuidar el resultado, fuimos poco inteligentes me parece”.

El Motorcito se mostró muy dolido por la oportunidad perdida y no haber podido aguantar la ventaja en el global: “Hacer cuatro goles en cuartos de final no es poco, pero no pudimos mantener lo que habíamos conseguido. El problema estuvo en no saber mantener esos dos goles que habíamos conseguido. Cuando la ilusión es grande, el dolor es muy grande”.

El cruce con Can

Con el partido caliente en el Signal Iduna Park, De Paul discutió con el mediocampista alemán Emre Can y le miró el dorsal de la espalda, un claro gesto para darle a entender que “no lo conoce”.