River hizo su tarea anoche y venció 3-1 a Instituto con un hat-trick de Facundo Colidio, el cual le sirvió para quedar primero en la Zona A y clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Si bien terminó siendo un triunfo cómodo, por momentos el Millonario estuvo al borde del abismo ya que se había ido al entretiempo perdiendo 1-0 y, con una serie de resultados que se daban en ese momento, se estaba quedando eliminado.

En la conferencia de prensa posterior al partido, un periodista le consultó a Martín Demichelis por la charla que tuvo con los jugadores en el entretiempo, que en el complemento mostraton una cara mucho mejor y salieron decididos para revertir la historia.

Micho sorprendió a todos y no solo que no quiso dar detalles sobre lo que dialogó con sus drigidos, sino que también cruzó fuertemente al periodista por otra pregunta que le había hecho el último cotejo.

“Lo que le dije a los jugadores va a quedar ahí, con los jugadores. Me hiciste la otra vez una pregunta bastante malintencionada“, le retrucó.

Y luego ratificó: “Por eso no te voy a contestar lo que le dije a los jugadores. Va a quedar ahí, entre nosotros. A veces hay un poquito de mala intención, me querés dejar en evidencia y yo no te quiero dejar en evidencia a vos”.

Por último, para rematar su respuesta, el DT apuntó: “Si yo te pregunto algunas cosas, no vas a saber responder y vas a quedar mal adelante de tus compañeros“.