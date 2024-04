El Estadio Mario Alberto Kempes continúa con sus preparativos para ser sede del superclásico entre Boca y River. No obstante, al conocerse la designación de córdoba para albergar el partido, el campo de juego comenzó a despertar preocupación entre los hinchas y sobre todo en los clubes: el estado del césped no es el mejor y trabajan a contrarreloj para poder recibir al xeneize y al millonario en lo que será una final anticipada. Si bien, desde el día uno de trabajo hasta hoy se ha mejorado, las imágenes más recientes reflejan que el césped no va a estar 10 puntos.

A un día de recibir el Superclásico, así está el Kempes 🏟️⚠️ 📸 Fernando De la Orden pic.twitter.com/of8R0icM31 — Diario Olé (@DiarioOle) April 20, 2024

Ante la imperiosa necesidad de tener una respuesta, o por lo menos una explicación, Marcos Ibáñez, el ingeniero agrónomo encargado del Kempes sostuvo un diálogo con el canal deportivo TyC Sports: “Vamos a llegar muy bien. En esta época todas están resembrándose” explicó.

Siguiendo la misma línea de explicación Ibáñez aclaró que: “La resiembra invernal es así. Entiendo porqué está puesto el foco, pero no es distinto a cualquier otra época. Son los tiempos normales”.

Y efectivamente, porque palabras autorizadas si las hay, los cambios de los que habló el ingeniero Ibáñez dieron de qué hablar con el correr de los días. “Va a estar en un ocho o un nueve. Vamos a llegar bien, como estamos acostumbrados en el Kempes. Tenemos buen clima para esta etapa”, finalizó.