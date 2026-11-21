Todo listo para la primera final internacional del año que nuclea la CONMEBOL: este sábado desde Colombia, Atlético Mineiro representando a Brasil y Boca Juniors a Argentina, chocan por la final de la Copa Sudamericana.

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez será el recinto de “La Gran Conquista”. El partido comenzará 19.30 horas en nuestro país (17.30 horario colombiano), el árbitro será el uruguayo Andrés Matonte y todo se podrá ver por las pantallas de ESPN y DSports.

Con decir que atraviesa el mejor pasar futbolístico en años, resume el presente del Xeneize que días atrás cortó la sequía de años sin títulos con el obtenido por la tabla anual, está en la final de la Copa Argentina y cuenta con una chance inmejorable de lograrlo en el plano internacional, algo que no sucede desde el 2008.

Para el cotejo de mañana hay dos ponderables a seguir en el equipo del Vasco Arruabarrena. El posible regreso de Tomás Aranda al once titular después de varios meses saliendo Alan Velasco del equipo y cómo se adaptará al calor húmedo de 33° grados, una variante a tener en cuenta sobre todo por el trajín que arrastra el grupo.

Cómo llega el otro finalista: Atlético Mineiro

A principio de año, en febrero, Estudiantes de La Plata sufría la abrupta salida de Eduardo Domínguez del club luego de un período exitoso habiendo cosechado cinco títulos: Atlético Mineiro apostó por él en un momento crítico del club.

El entrenador argentino enderezó el barco hasta volver a meter al equipo de Minas Gerais en la final de la Sudamericana en años consecutivos. En 2025 cayó por penales ante Lanús lo que maduró la salida de Jorge Sampaoli.

Pero la recta final en cuanto a resultados es alarmarte en el Galo con siete partidos consecutivos sin victorias. En el medio perdió el clásico ante Cruzeiro, quedó eliminado de la Copa de Brasil en semifinales y se alejó de los primeros puestos del Brasileirão. Habrá que ver cuál es la imagen de mañana y qué pueden hacer sus figuras cómo Bernard, Renán Lodi, Fred y Reinier (el goleador que llega lesionado.

El camino a la final de la Sudamericana

Antes de comenzar el Mundial de Norteamérica, Boca atravesaba un nuevo golpazo futbolístico: perdía contra la U. Católica en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, quedaba tercero y bajaba a Sudamericana no logrando meterse en octavos de final.

En el repechaje sufrió la gota gorda en el Chile eliminando a O ‘ Higgins por penales, vapuleó 7-1 en el global a Recoleta en octavos de final, en cuartos tachó a São Paulo en el Morumbí (2-1 global) y en semifinales dejó atrás Vasco Da Gama en el Maracaná con el 3-1 de Leandro Paredes sobre la hora (3-2).

Atlético Mineiro terminó 1° en el grupo B con 10 puntos y también eliminó dos brasileños en octavos y cuartos de final: 3-2 la serie ante Red Bull Bragantino y por penales eliminó al Santos tras el 4-4 en el global. El último escollo fue Montevideo City Torque también con un 3-2 final.

🤩🏆 El detalle de la Copa tan linda: la CONMEBOL #Sudamericana ya está en Barranquilla, que espera por la Final https://t.co/0pY2ZTXIvr — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 20, 2026

Posibles formaciones

Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.