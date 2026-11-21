Después de una jornada larga, quitarse el maquillaje puede parecer una tarea menor o incluso algo que se posterga por cansancio. Sin embargo, dormir habitualmente con máscara de pestañas, delineador o sombras puede favorecer distintas molestias en los ojos y afectar la higiene de los párpados. Aunque olvidarse de retirarlos una noche no suele representar un problema grave, convertirlo en una costumbre puede aumentar el riesgo de irritación y otras complicaciones.

Durante el día, los productos de make up se mezclan con la grasa natural de la piel, el sudor y otras partículas del ambiente. Si no se retiran antes de acostarse, pueden quedar residuos acumulados en las pestañas y cerca de la raíz. Esto puede provocar picazón, enrojecimiento, ardor o sensación de tener algo dentro del ojo, especialmente en quienes tienen mayor sensibilidad ocular.

La máscara también puede endurecerse y volverse más quebradiza a medida que se seca. Al dormir, el roce con la almohada puede hacer que algunas pestañas se quiebren o se desprendan con mayor facilidad. Además, los restos de producto pueden desprenderse y entrar en contacto con la superficie del ojo, lo que genera irritación o lagrimeo.

Fuente: Nexofin