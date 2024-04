Manchester City revivió tres días después: venció al Chelsea en las semifinales de la FA Cup con el único gol de Bernardo Silva, uno de los ejecutantes que erró ante el Real Madrid.

Pero a pesar de la clasificación a la final, Pep Guardiola se mostró furioso por el trato a su equipo tras la serie de Champions League: “No sé cómo hemos sobrevivido”.

#FACup 🇬🇧 | ¡SE RECUPERÓ EL CITY! El equipo de Pep le ganó por la mínima al Chelsea después de la eliminación en la Champions 🔜 Espera en la final al ganador de Coventry-Manchester United ⚽️ Bernardo Silva pic.twitter.com/MtdhFtR7Qf — Nexogol (@nexogol) April 20, 2024

La enérgica defensa del técnico español a sus jugadores en conferencia de prensa: “Es inaceptable jugar hoy, no entiendo por qué no nos han dado un día más y cómo hemos sobrevivido”.

Lógicamente, Guardiola enfrentó las críticas por la eliminación de los Ciudadanos: “La gente no puede entender el golpe en la cara que ha sido para nosotros la eliminación de la Champions League. Por las televisiones… no me pregunten más. Hemos jugado en unas condiciones realmente difíciles”.

“Al final de la temporada volveremos a Wembley a jugar la final de la FA Cup otra vez”, cerró, desafiante, a sabiendas que en Londres serán ambas finales.