Hay mucha incertidumbre en el mundo del tenis con respecto a la participación o no de Rafael Nadal en el próximo Grand Slam de Ronald Garros, después de lo que fue su actuación la semana pasada en el ATP 500 de Conde de Godó, en Barcelona, donde quedó eliminado en segunda ronda ante el australiano Alex de Miñaur.

Ahora el tenista español de 37 años está próximo a debutar en el Masters 1000 de Madrid el próximo jueves 25 de abril -será el último de su carrera según sus propias palabras-, pero fue en ese marco que lanzó una frase preocupante para muchos con respecto a su futuro inmediato.

“Si se puede, se puede. Si no se puede, no se puede. De verdad, no voy a jugar París como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista. Esta es la realidad”, explicó en una conferencia.

Esa declaración ya generó un impacto muy grande, y luego terminó de rematarla sin pelos en la lengua: “No se va a acabar el mundo con Roland Garros, aunque ha sido el torneo sin ninguna duda más importante de mi carrera. Pero bueno, no quiere decir que si no juego a Roland Garros se acabe todo allí”.

Rafa Nadal:

“If I arrive in Paris the way I feel today, I won’t play. I’ll play Roland Garros if I feel competitive… It won’t be the end of the world or the end of my career. I still have goals after Roland Garros, like the Olympics.”

