El Gobierno afirmó que el Papa León XIV “no dará mensajes políticos” durante su visita

El Gobierno rechazó tensiones con la Iglesia alrededor de la visita del papa León XIV y las implicancias de los mensajes que brinde durante sus homilías en las ciudades donde estará.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, remarcó a Radio Mitre que el Santo Padre “no dará mensajes políticos” durante su gira por Buenos Aires, Córdoba y Luján y que, por lo tanto, reclamó que no se hagan “interpretaciones direccionadas” sobre las homilías que brinde en el país entre el 8 y 11 de noviembre.

“Hablando con la Iglesia argentina y el Vaticano, no tienen la intención de dar ningún mensaje político. De ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local”, comunicó la ministra al respecto.

Fuente: Nexofin