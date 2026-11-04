Matías Soulé, protagonista en la Champions: gol y pelea con Bruno Fernandes

Volvieron las tardes de Champions League. Mientras gran parte de los espectadores estaban concentrados en el Atlético de Madrid-Bayern Múnich, la Roma y el Manchester United protagonizaron un verdadero partidazo, en el que Matías Soulé fue uno de los grandes protagonistas. El argentino abrió el marcador para la Loba y después protagonizó un momento viral al cruzarse con Bruno Fernandes.

El encuentro terminó 3-2 a favor de los Diablos Rojos, que lograron reponerse después de la goleada sufrida ante el Como en la fecha pasada.

El gol de Soulé en la Champions League

Apenas pasados los 10 minutos del primer tiempo, el conjunto italiano golpeó primero. Los dirigidos por Michael Carrick quedaron mal parados en defensa, situación que fue aprovechada por Wesley, quien, con un preciso pase largo, encontró al futbolista surgido de Vélez. El zurdo esperó y definió de gran manera ante la salida de Senne Lammens para abrir el marcador.

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Minutos después, Donyell Malen amplió la ventaja de la Roma al convertir desde el punto de penal.

El cruce con Bruno Fernandes

Con un partido caliente por el clima de tensión que se vivía en Old Trafford, producto del flojo inicio de temporada del United, el portugués decidió no tirar la pelota afuera pese a que había un jugador de la Loba en el suelo pidiendo atención médica.

Esto provocó la reacción de Soulé, quien, tras hacer rebotar la pelota de manera violenta contra Fernandes, lo encaró directamente. El cruce rápidamente se hizo viral en las redes sociales y ambos futbolistas tuvieron que ser separados por Mario Hermoso.

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Una remontada épica

Pese a que la Roma llegó a estar dos goles por encima en el marcador, en el complemento todo cambió. El conjunto inglés descontó gracias a un penal convertido por Bruno Fernandes y, en apenas tres minutos, Matheus Cunha anotó un doblete para darle la agónica victoria al Manchester United.