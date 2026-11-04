Boca recibió malas noticias tras el Superclásico: Battaglia con molestias y una baja hasta 2027

Boca atraviesa un momento decisivo de la temporada, con la posibilidad de quedarse con la Tabla Anual en la última fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, en la vuelta a las prácticas después del triunfo ante River, Arruabarrena recibió una noticia que encendió las alarmas.

Battaglia, en duda para el próximo partido

Rodrigo Battaglia sufrió un golpe en el talón, la misma zona en la que había sido operado a comienzos de año por una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. Por este motivo, el mediocampista se entrenará de manera diferenciada durante los próximos días y será evaluado para determinar su disponibilidad.

En principio, la molestia no sería de gravedad y no está previsto que se realice estudios médicos. De todas maneras, su presencia ante Defensa y Justicia es una incógnita, aunque el cuerpo técnico buscará recuperarlo para la recta final de la campaña.

Un juvenil es baja hasta 2027

La otra noticia negativa para Boca tiene como protagonista a Matías Satas. El defensor juvenil sufrió una lesión en los meniscos durante un entrenamiento del lunes y deberá pasar por el quirófano este martes.

El futbolista quedará fuera de las canchas hasta 2027 y comenzará una recuperación que lo marginará del cierre de la temporada. Satas había debutado en Primera División bajo la conducción de Arruabarrena y también se desempeñaba como capitán de la Reserva.

Boca afrontará una recta final de temporada cargada de objetivos, con la posibilidad de conquistar hasta cinco títulos. Tras el triunfo en el Superclásico, el Xeneize buscará quedarse con la Tabla Anual ante Defensa y Justicia, mientras continúa en carrera por el Torneo Clausura y la Copa Argentina, donde disputará las semifinales frente a Banfield. A su vez, el 21 de noviembre jugará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro. Si logra consagrarse en el campeonato local, también tendrá la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones ante Belgrano.