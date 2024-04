Sara Duque estuvo presente el viernes pasado en el predio que tiene River en Ezeiza. ¿Qué fue a hacer la traductora?

La propia Sara compartió fotos en su Instagram, ya que desde el club no informaron oficialmente: “¡Che! ¿Qué estaré maquinando en el River Camp? ¿Qué se les ocurre? A ver si lo adivinan”.

Según pudo saber el diario Olé, la profesora de inglés particular de Julián Álvarez brindó una charla para los chicos de la Reserva.

Mucho se especuló en redes sociales con clases para Claudio Echeverri, joven futbolista adquirido por el Manchester City para la próxima temporada, pero Duque no tuvo contacto con el plantel de Primera División.

Duque ya había elogiado al cordobés y a otros alumnos suyos por los avances para desenvolverse en otra lengua. En los últimos días Julián dio una entrevista completa en inglés.

