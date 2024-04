Vélez está en la final de la Copa de la Liga y deberá esperar rival hasta el martes, cuando se defina la otra semifinal entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors.

Sin embargo, Emanuel Mammana se adelantó y ya eligió. “Obvio que siempre es lindo una final contra Boca, pero el que toque va a ser difícil”, dijo el ex River.

El objetivo está claro para los dirigidos por Quinteros: “Lo importante es ganar y sumar un título con este club”.

Mammana estuvo hasta el semestre anterior en el Millonario, cuando decidió regresar a la Argentina desde Europa. Tuvo la opción de Racing en su momento, pero recaló en Liniers y peleará por el título.

Críticas a River

El zaguero central aseguró que está bien desde lo físico y solo necesitaba continuidad: “Fue un año difícil (el 2023) porque se decían muchas cosas que no eran verdad… las lesiones. Yo me entrenaba y no era así”.

“Me toca demostrar dentro de la cancha que estoy bien”, agregó.