La dolorosa confesión de Nico Williams sobre la final del Mundial contra Argentina

Una herida abierta que no puede cicatrizar. Nico Williams habló sobre la final del Mundial de Norteamérica 2026 contra la Selección Argentina e hizo una dolorosa confesión…

Algo que está a la vista de todos y es cada vez más claro con las repeticiones del gol de Ferran Torres: el atacante del Athletic Bilbao no hubiese llegado a conectar la pelota sin el empujón de Nahuel Molina.

Las declaraciones de Nico Williams en Fútbol Emotion: “Yo creo que la gente no se ha dado cuenta, pero si (Nahuel Molina) no me llega a empujar no llego. No llego ni en el mil vidas”.

Y recuerda al detalle: “Estaba cayendo y me empuja, me choca un poco con los dos brazos. Cuando veía el balón digo ‘no llego’; y cuando me empujó digo ‘hostia’. Pero no me daba tiempo para rematar a puerta, y yo pues la dejo ahí. La dejé, justo estaba Ferri (Ferran Torres) y la metió”.

El gol del ahora jugador del París Saint-Germain fue el único de una apretada final en Nueva Jersey. Cerrada solo en el resultado, ya que en el juego España fue muy superior a la Albiceleste y se quedó merecidamente con el título.

El futuro de Nico Williams

Nico, hermano de Iñaki Williams, ambos de ascendencia ghanesa, ha sido relacionado con varios gigantes del fútbol europeo, pero lo cierto es que está muy cómodo en el País Vasco según sus propias palabras:

“Además del Barça, tuve ofertas del PSG o Arsenal y dije que no. Estoy donde quiero estar”.

“Cuando se trata de tomar decisiones, para mí lo más importante es escuchar a tu corazón. Estoy donde quiero estar, con mi gente. Esta es mi casa”, dijo el extremo sobre Bilbao.