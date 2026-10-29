El pronóstico de la IA para el Superclásico Boca vs. River: habrá un ganador

Una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino se jugará este domingo 1 de noviembre en la Bombonera desde las 15.00 horas: Boca recibirá a River con el arbitraje de Nicolás Ramírez una vez más.

El encuentro será decisivo para ambos porque el local puede dar un último paso hacia el título de la tabla anual, mientras que el Millonario necesita sí o sí la victoria para mantener las chances de clasificarse a la Copa Libertadores.

El pronóstico de la IA

La inteligencia artificial adelantó cómo puede salir el encuentro teniendo en cuenta el semestre de ambos equipos. “No veo una diferencia enorme entre los equipos, aunque hay algunos factores que inclinan la balanza para el lado Xeneize”, advierte la empresa OpenAI.

“Creo que la localía, la regularidad de Boca y el buen momento de Leandro Paredes pueden ser determinantes. River llega recuperando confianza y no sería raro que consiga controlar tramos del partido, pero las dudas en el mediocampo podrían pesarle”.

Dale Boca dale 💪🇸🇪 pic.twitter.com/32ZtQeZYJs — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 28, 2026

A las claras está la gran fortaleza de Boca: el mediocampo conformado por Paredes, el Ruso Ascacibar y Milton Delgado. De todas maneras el equipo de Arruabarrena parece estar más fuerte en todas las líneas y así lo demuestran los resultados, peleando en todas las competencias.

Una fichita más. La IA desliza la mínima posibilidad de un empate: “Mi segunda opción sería un 1-1. En un Superclásico, la presión y los detalles pueden cambiar cualquier pronóstico, pero hoy me inclino por un triunfo ajustado de Boca”.