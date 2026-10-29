Rifó su moto para cumplir un sueño y terminó como doble campeón del mundo

El deporte argentino tiene una nueva historia de esfuerzo y superación. Juan Bernal, conocido como “La Parka”, se consagró doble campeón mundial de kickboxing en Cartagena de Indias, Colombia, tras conquistar las finales de full contact y point fighting en el certamen organizado por la World Kickboxing Federation.

Historia argentina de superación

La consagración tiene un valor especial por el camino que debió recorrer el peleador para llegar a la competencia. Para reunir el dinero necesario, rifó su moto, organizó actividades para recaudar fondos y recibió la ayuda de comerciantes, emprendedores, familiares y vecinos de su ciudad.

Bernal, de 35 años, llevaba más de dos décadas persiguiendo el objetivo de competir en la máxima cita internacional. Su preparación también implicó un esfuerzo importante: viajaba tres veces por semana a Mar del Plata para entrenar en la escuela Área 51, con recorridos que alcanzaban los mil kilómetros semanales.

“Me costó más de 20 años cumplir mis sueños y fracasar mil veces hasta llegar acá. Era el momento”, expresó tras alcanzar la consagración.

Cuatro modalidades y cuatro medallas

La actuación de “La Parka” fue sobresaliente: además de los dos títulos mundiales, obtuvo la medalla de plata en light contact y el bronce en kickboxing. En la final de full contact venció al argentino Franco Miranda, compañero suyo en la Selección, mientras que en point fighting superó a un representante de Brasil.

El balance fue perfecto en cuanto a podios, aunque el esfuerzo físico tuvo un costo. El propio deportista reveló que afrontó las tres finales con un desgarro muscular y que viajó a Colombia sin entrenador personal ni acompañantes.

“Vine solo, sin coach, sin acompañante, y acá encontré una familia con mis compañeros de selección, que nunca me dejaron caer”, contó.

Después de años de sacrificios, Bernal regresará a Necochea con cuatro medallas que dejan una historia de superación para el deporte local.