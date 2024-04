No hay dudas de que el nombre de Juan Martín del Potro marcó una época en la historia del deporte argentino, dejando al tenis de nuestro país en lo más alto a nivel mundial durante más de una ocasión.

Supo ganar dos medallás olímpicas -bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016– y ser campeón del US Open entre otros logros, pero los problemas en su rodilla le jugaron una mala pasada durante el tramo final de su carrera.

El tandilense todavía no pudo tener, por cuestiones físicas, el retiro que hubiese querido: compitiendo en un torneo de importante magnitud. Así es cómo piensa en tener la despedida que se merece.

A sus 35 años, después de intentar una última aparición en el Abierto de los Estados Unidos doce meses atrás, habiendo estado alejado de las canchas durante todo este tiempo, Delpo confesó cuál es su deseo en el corto plazo.

“Me gustaría hacer un partido despedida, pero tiene que ser en buenas condiciones. La verdad es que el último partido en Buenos Aires me costó muchísimo. Por eso dije que tal vez era el último de mi carrera. Fue muy fuerte en lo emocional pero me costó mucho moverme”, dijo, tras visitar las instalaciones de la Caja Mágica, el escenario del Masters 1000 de Madrid.

“Mi retiro lo decidió mi cuerpo”, aseguró, y lugo agregó: “Me gusta mucho más estar con los jóvenes y poder transmitir las cosas que aprendí y las experiencias a los más chicos. Me gusta eso, aunque en algún momento puedo cambiar”.

Para finalizar, cerró aclarando qué es lo que espera de ahora en más: “Estoy como dejando que la vida me sorprenda un poco. Trato de hacer cosas y terminé en un proyecto de pádel o actividades de presentación para marcas y charlas. Por otro lado, mucha gente (jugadores) me llama para que la ayude un poco con el saque o me pide que lo guíe en una cosa o que precisa diferentes colaboraciones en otras. Y así voy, entre otros proyectos más que tengo. Pero dejando que las cosas también fluyan. Y, ya que hoy tengo tiempo para un montón de esas cosas, por suerte, entonces trato de aprovecharlo”.