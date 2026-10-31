Lisandro Martínez fue expulsado en la derrota del Manchester United ante Chelsea

Manchester United atraviesa uno de sus peores momentos de la temporada y este sábado sufrió un nuevo golpe: cayó 2-0 ante Chelsea por la novena fecha de la Premier League y terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Lisandro Martínez.

La expulsión de Martínez llegó en un momento complicado para los dirigidos por Michael Carrick. En el comienzo del segundo tiempo, Morgan Rogers había adelantado a Chelsea después de superar con facilidad al argentino y definir ante Senne Lammens. Más tarde, Cole Palmer convirtió desde los doce pasos y sentenció el 2-0.

¡LICHA VIO LA ROJA! Por este empujón que derivó en penal para el Chelsea, Lisandro Martínez se fue expulsado en el Manchester United tras recibir la segunda amarilla. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/p6hjraMLV2 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

La derrota profundizó la crisis futbolística de los Diablos Rojos, que sumaron su cuarta caída en los últimos cinco encuentros y acumulan nueve partidos sin ganar en todas las competencias. Con este resultado, Manchester United quedó provisoriamente en el puesto 16 de la Premier League, con apenas siete puntos en nueve presentaciones, solamente una unidad por encima de la zona de descenso.

El calendario tampoco le dará demasiado margen para recuperarse. Por el campeonato inglés, Manchester United recibirá a Aston Villa el 8 de noviembre, visitará a Liverpool el 22 y enfrentará a Brentford el 28. Además, tendrá compromisos importantes por la Champions League: el 3 de noviembre jugará ante Roma en Old Trafford y el 25 visitará a Sporting de Lisboa. Cabe recordar que viene de perder frente a Atlético de Madrid y Como en sus últimas dos presentaciones europeas.

Por último, el resultado dejó en evidencia el malestar que existe entre los hinchas del United. Una vez finalizado el encuentro en Stamford Bridge, los futbolistas recibieron una fuerte reprobación de sus propios simpatizantes, que manifestaron su descontento por el presente del equipo. La preocupación crece en Manchester, donde los malos resultados, la falta de respuestas futbolísticas y ahora la expulsión de Lisandro Martínez profundizan un panorama cada vez más complicado.