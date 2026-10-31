Marco Rubio deslindó a EE.UU. de haber colaborado con la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

El secretario del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este sábado que el país norteamericano no formó parte de la organización de la salida del senador y excandidato presidencial, Flávio Bolsonaro, de Brasil, ocurrida este último martes tras perder las elecciones presidenciales de Estado frente al actual mandatario, Lula Da Silva.

Rubio expresó que “no participamos en ninguno de los preparativos que hizo para salir. Al menos, el gobierno estadounidense no estuvo involucrado en ninguno de esos movimientos”. Las declaraciones fueron vertidas a la prensa en el marco de una conferencia de prensa brindada en el cierre de la reunión de cancilleres del G20, realizada en Atlanta, según Ambito.com.

El funcionario si afirmó que el papel de Estados Unidos se limitó a autorizar el ingreso del dirigente derechista al país norteamericano vía Miami, “enclave” de la derecha latinoamericana en aquella nación.

Fuente: Nexofin