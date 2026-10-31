Vélez vs San Lorenzo por el Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

Vélez recibirá a San Lorenzo este sábado desde las 19.15 en el Estadio José Amalfitani, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El Fortín buscará extender su buen momento después de la contundente victoria por 5-0 ante Central Córdoba, mientras que el Ciclón necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación.

El conjunto de Liniers atraviesa un gran presente y ya tiene asegurado su lugar en los octavos de final. En su última presentación consiguió una goleada con tres tantos de Ronaldo Martínez, quien alcanzó las 10 conquistas y se convirtió en el máximo artillero del campeonato.

Sin embargo, no todo pasa por lo futbolístico en Vélez. Guillermo Barros Schelotto puso en duda su continuidad más allá de diciembre, cuando finaliza su contrato. El entrenador explicó que analizará su futuro una vez que tenga conversaciones con la dirigencia, en un contexto en el que también habrá elecciones en el club.

Del otro lado, San Lorenzo llega tras igualar 0-0 frente a Newell’s, un resultado que lo dejó fuera de la zona de playoffs. El equipo de Boedo ocupa el noveno puesto, a una unidad de Independiente, y necesita una victoria para meterse entre los ocho mejores. Anteriormente, había conseguido un importante triunfo ante Estudiantes, finalista de la Copa Libertadores.

Hora: 19:15

TV: TNT Sports

Posibles formaciones

Vélez: Marchiori, García, Silvero, Magallán, Gómez, Baeza, Robertone, Pellegrini, Lanzini, Policella y Martínez.

San Lorenzo: Devecchi, Corujo, Amor, Arboleda, Tripichio, Gulli, Arias, Pagano, Farías, Cuello y Auzmendi.