Sin consenso para volver a 20 equipos: Cristian Malaspina defendió el nuevo formato

Tras la reciente reunión del Comité de la Liga Profesional, la dirigencia desestimó la propuesta impulsada por River Plate para retornar a un certamen compuesto por 20 clubes. En su rol de vocero tras el encuentro, el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, argumentó la falta de acuerdo colectivo para alterar la estructura vigente sin perjudicar los intereses de las instituciones. Al respecto, el dirigente fue explícito sobre la imposibilidad de reestructurar el torneo de forma drástica al señalar: “No veo un consenso en el que podamos ir en esa dirección, sin ir en contra de un interés”.

En esa misma línea, el titular del conjunto de La Paternal repasó los antecedentes organizativos que consolidaron el actual mapa del fútbol argentino a lo largo del último decenio. Remarcando la complejidad de desandar las medidas adoptadas tiempo atrás, recordó: “Es difícil dar marcha atrás con los diez ascensos que se votaron en 2014”, al tiempo que enfatizó que las autoridades actúan bajo el mandato de sus comisiones directivas. “Acá somos presidentes de clubes que estamos en representación de los socios. Venimos a defender la postura de los clubes”, manifestó.

Por otra parte, el directivo mencionó las modificaciones reglamentarias que regirán a partir del 2027, cuyo inicio de temporada quedó fijado para el 24 de enero. La nueva competencia abandonará la división por zonas para adoptar una modalidad de todos contra todos integrada por los torneos Apertura y Clausura, además de premiar al líder de la tabla acumulada anual. Asimismo, se confirmó que las semifinales y las finales del certamen se disputarán en terreno neutral, mientras que se dejó abierta la discusión para reinstaurar las promociones.

Entre los avances tecnológicos más destacados para la actividad local, Malaspina anunció la implementación del VAR semiautomático para la temporada 2027, revelando que la definición de la presente campaña funcionará como la prueba piloto de la herramienta. “Es un crecimiento muy importante para el fútbol argentino”, destacó el dirigente al ratificar la incorporación del sistema para la revisión arbitral. Con este escenario ratificado por las autoridades, la máxima categoría avanza en la consolidación de su nuevo esquema competitivo.