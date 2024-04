Los Timberwoles de Anthony Edwards y compañía dieron la primera barrida de la post temporada frente a los Suns de Kevin Durant y Devin Booker. Ayer por la noche en Arizona sellaron la serie 4 – 0 a su favor, dejando sin ningún tipo de respuestas a los locales.

Pero lo curioso de todo esto es que los flashes de la noche se los haya llevado Chris Finch, Coach del equipo de Minéapolis. El base de su equipo, el veterano Mike Conley, se lo llevó puesto en un jugada luego de recibir una falta cometida por Devin Booker.

Finch estaba parado al lado de su banco, observando las acciones, cuando se da de manera rápida y sopresiva esta acción a la que no pudo escapar. Sus gestos de dolor lo decían todo. Finalmente fue acompañado por sus colaboradores hacía los vestuarios.

El entrenador de Minnesota Timberwolves habría sufrido un desgarro del tendón de la rótula de su rodilla derecha en esta secuencia.

Timberwolves coach Chris Finch left to the locker room after a sideline collision with Mike Conley

Wishing him well 🙏 pic.twitter.com/0P1NAiQ7oG

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 29, 2024