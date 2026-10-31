Horario confirmado para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

La Conmebol anunció el horario definitivo para la final de la Copa Sudamericana que protagonizarán Boca y Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El encuentro comenzará a las 20.00 de Argentina y de buena parte de Brasil, mientras que en Colombia serán las 18.00.

En un principio, el partido estaba programado para las 17.00 de Colombia, pero el organismo sudamericano resolvió modificar la planificación y retrasar una hora el inicio. La decisión responde a las altas temperaturas que suelen registrarse en Barranquilla durante la tarde y apunta a evitar que los protagonistas deban jugar bajo un calor tan intenso.

La modificación también representa un alivio para los hinchas que viajarán a acompañar a sus equipos, ya que pasarán menos tiempo expuestos al fuerte sol de la ciudad colombiana. Aunque el cambio es de apenas 60 minutos, puede resultar importante tanto para los futbolistas como para el público presente en el estadio.

Por otra parte, la venta de entradas ya tuvo sus primeras etapas y la demanda fue muy importante. Los tickets destinados a los residentes colombianos se agotaron rápidamente, mientras que ayer, desde las 14.00, se habilitó una nueva tanda correspondiente a la categoría 2, ubicada en la tribuna oriental, con un precio de 180 dólares.

Todavía resta confirmar cuándo comenzará la venta exclusiva para los simpatizantes de Boca y Atlético Mineiro. Cada institución contará con 12.000 localidades populares, a un costo de 90 dólares: los hinchas del Xeneize ocuparán el sector norte y los del conjunto brasileño, el sur. La Conmebol informó que las entradas se comercializarán únicamente a través de la plataforma oficial y que los interesados podrán registrarse previamente con sus datos personales y el equipo al que acompañarán para recibir las novedades.