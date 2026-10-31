Binance ya repuso el 90% de los fondos robados en el hackeo y fijó una fecha para reabrir los retiros

Binance avanzó en la recuperación de los fondos afectados por el ciberataque que sufrió la plataforma y anunció que ya cubrió aproximadamente el 90% de las pérdidas. El porcentaje representa una mejora frente al 80% que había informado en su comunicado anterior y forma parte del compromiso de la compañía de absorber el impacto económico del incidente sin trasladarlo a sus clientes.

La empresa también confirmó que los saldos de las principales criptomonedas están respaldados al 100%. Entre ellas mencionó Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB, Solana (SOL), USDC, XRP, USD1, RLUSD y ZEC.

El porcentaje que todavía falta reponer corresponde a tokens con menor liquidez, cuya adquisición en las cantidades necesarias puede llevar más tiempo. Para completar la cobertura, Binance continuará realizando compras tanto en los mercados como mediante operaciones extrabursátiles (OTC).

Fuente: Nexofin