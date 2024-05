Jamie Carragher, ex futbolista del Liverpool y la Selección de Inglaterra, vivió del otro lado del mostrador la previa de un partido de Champions League y acompañó a los aficionados del Borussia Dortmund.

Lo insólito fue que se emborrachó con ocho cervezas en las afueras del Signal Iduna Park, cuando trabajaba en vivo para la televisión en CBS Sports Golazo.

El propio Carragher lo confesó post partido con su compañero el ex arquero Peter Schmeichel en diálogo con Jadon Sancho: “He tomado unas 8 pintas, tengo una nueva familia, todos nos cuidamos unos a otros”.

Los alemanes bien podrían tomar como amuleto al ex zaguero inglés porque el equipo derrotó al Paris Saint-Germain en la ida de las semifinales y tiene un pie en la final en Londres.

Carragher absolutely hammered on live TV.

“I’ve had about 8 pints, I’ve got a new family, we all look after each other.”

pic.twitter.com/Q3xTvRxA9z

— HLTCO (@HLTCO) May 2, 2024