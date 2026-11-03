Luis Caputo rechazó ante la UIA una devaluación y anunció la suspensión de embargos a las Pymes

El ministro de Economía del Gobierno de Javier Milei, Luis Caputo, habló este martes por la mañana en un mensaje dado en el marco de la 32da Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). En ese marco, dio nuevas señales a los mercados ante la escalada del Riesgo País y negó la posibilidad de una devaluación así como también defendió la política económica desplegada desde el Palacio de Hacienda.

Respecto a una eventual depreciación del peso argentino, presionado por la devaluación del real en Brasil tras la reelección de Lula Da Silva, el funcionario descartó cualquier chance de que pueda replicarse el mismo cuadro en Argentina: “Eso no es bajar el costo argentino, es empobrecer a los asalariados”, observó al respecto, en una respuesta a la presión del sector industrial por abaratar costos frente a la competencia de la industria brasileña.

A su vez, el ministro anunció una serie de medidas para impulsar la economía. Entre ellas, resalta la suspensión de embargos para las Pymes hasta mayo de 2027 “Esto no es un plan platita, es darle una solución a un problema heredado”, indicó en relación a la herencia recibida del Gobierno de Alberto Fernández.

Caputo sostuvo ante los empresarios más importantes del país que el eje de su modelo económico es la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad para atraer inversiones y el Estado tenga capacidad de pago en aras de acceder a créditos a baja tasa en el mercado internacional.

Fuente: Nexofin