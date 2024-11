Desde que reveló su condición de hincha, los hinchas de River sueñan con tener a un campeón del mundo más en su plantel, sumándose así a los nombres de German Pezzella, Franco Armani y Marcos Acuña. Ahora, el sueño latente de sumar a Nicolas Otamendi y harán fuerza para que en el próximo mercado de pases esta situación se pueda concretar.

La puerta de un potencial fichaje de Nico Otamendi por el millonario se abrió por una de las frases de su actual entrenador en el Benfica portugués, Bruno Lage: “¿Si puede irse? Esa es una cosa que tenemos que aceptar. Un día Otamendi va a querer regresar a su país, aunque nunca vamos a saber cuándo será ese día“, expresó el DT en la antesala del clásico con Porto.

De esta manera, el club europeo le abre la puerta a los de Núñez para una eventual contratación, eso sí, será en el mediano/largo plazo, ya que su contrato se termina en junio de 2025.

A pesar de una posible salida del defensor a futuro, Lage descartó una venta o ida de Otamendi en el corto plazo: “Él está enfocado en los entrenamientos y hasta hoy se preparó siempre de la mejor manera posible, es un ejemplo para los más jóvenes“. ¿Podrá River hacerse con su 4to campeón del mundo en su plantel?

Ahora. ¿Por qué la ilusión del Millonario?

En diálogo con el canal ESPN, el defensor del Benfica surgido en Vélez hacia declarado su fanatismo por el club de Núñez: “No quiero ilusionar a la gente pero todos saben que soy hincha, que miro todos los partidos, tengo muy buena relación con los dirigentes y con los chicos que están en el club. No se sabe… Dios dirá qué es lo que pasa a mi fin de contrato“, sostuvo Otamendi. La puerta se abrió, quedará en la dirigencia de River, al mando de Jorge Brito en hacer un esfuerzo y darle al hincha, y porque no también a Marcelo Gallardo, una alegría más a sus hinchas y socios.