Diego Forlan afronta una nueva etapa en su vida y en su carrera como deportista. Luego de romperla en el fútbol, siendo referente de Uruguay portando la 10 en la espalda, siendo figura en Sudáfrica 2010 y campeón de América en 2011 el ex jugador del Atlético de Madrid debutó como tenista profesional a sus 45 años de edad, siendo todo un desafío para el ex futbolista ya que le dedico meses de preparación.

Desde una perspectiva resultadista no fue el debut soñado para el uruguayo (y para el argentino Federico Coria, quien lo acompañaba como pareja) ya que fue derrota por 6-1 y 6-2 ante la dupla boliviana conformada por Boris Arias y Federico Zeballos. Aunque si hay algo de positivismo que rescatar es que el ex jugador se dio el lujo de jugar su primer partido de challenger ante una multitud que llenó el Carrasco Lawn Tennis de Montevideo para alentarlo.

Debut en el tenis profesional a los 45, nada mal… 😂 Hermosa noche, gracias a todos por la compañía y el apoyo 🙌🏼 pic.twitter.com/pv9g67JXQS — Diego Forlán (@DiegoForlan7) November 14, 2024

Los esfuerzos del argentino (101º del ranking ATP) no fueron lo suficiente para darle al uruguayo su debut con victoria, aunque Coria sí se pudo lucir con varios puntos ganadores, mientras que la zurda de Forlán (para el tenis, en el fútbol diestro) no alcanzó para superar la solidez de sus rivales. El partido duró apenas 49 minutos.

Al final del partido, Forlán, quien se retiró oficialmente del fútbol en 2019, tomó el micrófono y agradeció al público presente por el apoyo, incluso le cedió la palabra a su compañero de dupla, quien se disculpó “por no poder acompañar de la mejor manera a Diego”.

“Lo disfruté bastante. Sabía que la probabilidad era muy alta de que iba a ser un partido difícil para nosotros, era lógico, así que me preparé para por lo menos no pasarla tan mal y poder disfrutar y fue lo que hice. Así que agradecido a toda la gente que vino, llenaban el estadio” declaró el balón de oro en Sudáfrica 2010 en conferencia de prensa. “Cuando tenés un deporte que es nuevo y obviamente no estás acostumbrado, se complica un poco más”, agregó Diego Forlán. Luego reconoció que: “No es algo que había imaginado ni lo había soñado. Se dio y la verdad que agradecido de tener la oportunidad de haber entrado, jugar con jugadores profesionales, que no es nada fácil. Hay que tener cierta valentía”.

Diego Forlán made his pro tennis debut today in his hometown of Montevideo at 45 years of age.pic.twitter.com/NfziiaedCK — Zach Lowy (@ZachLowy) November 14, 2024

El uruguayo continuó declarando y comentó cuál será su futuro con respecto a su continuidad en el circuito profesional de tenis, y dejó en claro que seguirá jugando a nivel amateur en el circuito +40 de la Federación Internacional de Tenis (ITF): “hay muy buena competencia y se disfruta mucho” fue lo que comentó el Charrúa al respecto.