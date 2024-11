Franco Colapinto se prepara para la penúltima carrera de la temporada 2024 en la Formula 1, que lo tiene a Max Verstappen como flamante campeón. El piloto de Williams no tuvo una buena clasificación y largará último en la carrera sprint que se llevará a cabo este sábado en el Gran Premio de Qatar. El argentino habló con la prensa tras la mala qualy y fue autocrítico con su nivel.

“No me sentí mal. Sentí que fue una vuelta más o menos buena, tenía cosas para seguir trabajando y mejorando porque no conozco el circuito, pero estoy muy lejos y todavía no entiendo bien el por qué. Hay que seguir trabajando. Obviamente que la suspensión vieja, todas las partes viejas que tengo en el auto, no ayudan en nada”, argumentó Colapinto.

«NO CONOZCO EL CIRCUITO, ESTOY MUY LEJOS…» las primeras impresiones de Colapinto tras la clasificación sprint en Qatar. ¿Y vos? ¿Cómo lo viste al argentino? 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/pax6Iudxey — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2024

Y añadió: “Tengo mucha ida de trompa en curva lenta, en curva de media velocidad, cuando le pido acelerar adelante empieza a patinar y voy muy de trompa. Nos está costando meter velocidad en las curvas, meter buena mínima que acá es muy importante porque hay curvas muy largas. Nos está costando mucho tener una mínima alta. Un poco complicado por ahora el fin de semana. Hay que trabajar para tratar de entender qué hacer para mañana, pero definitivamente por ahora complicado”.

Colapinto terminó con un tiempo de 1:23.423, en 8 vueltas y quedó eliminado de la Q1 al igual que Guanyu Zhou (Sauber), Esteban Ocon (Alpine), Yuki Tsunoda (RB) y Sergio Pérez (Red Bull).