En el día previo al Gran Premio de Qatar, el piloto argentino Franco Colapinto disputó la clasificación por un lugar en la grilla inicial. Tras superar la Q1 de la clasificación para la grilla final, finalizó en el puesto 14 de la Q2 y largará desde dicha posición.

En la pista de Lusail, el corredor de Alpine sobrevivió a la Q1 de la instancia al quedar 16to. Ahora deberá sortear la segunda ronda de la clasificación en busca de un lugar para la salida de la gran carrera del domingo.

Por su parte , el compañero de escudería del argentino, Pierre Gasly, terminó en el puesto 10mo, completando una buena performance que lo pone en una mejor posición que Colapinto.

Los eliminados en la Q1 fueron el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac), que salió en el puesto 22; Valeri Bottas (Cadillac, puesto 21), Lance Stroll (Aston Martin, puesto 20); Fernando Alonso (Aston Martin, puesto 19); Alex Albon (Williams, puesto 18) y Carlos Sainz (Williams, puesto 17).

Tras superar la Q1, el piloto argentino quedó en el lugar 14 de la Q2 y no pudo seguir avanzando, por lo que avanzará desde dicha posición en el Gran Premio de Qatar que se celebrará este domingo.

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