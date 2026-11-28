En el día previo al Gran Premio de Qatar, George Russell dominó las tres rondas de la clasificación logrando la pole position. El británico tuvo revancha luego del último fin de semana en Las Vegas con choque en el final y su pelea con Max Verstappen.

Reloj de 1m 21.695s para Russell, con una vuelta que lo colocó 0.128s por delante de su compañero de equipo en Mercedes, el campeón Kimi Antonelli, y Lando Norris.

La palabra de Russell: “El coche ha estado absolutamente brillante este fin de semana. Desde la primera vuelta en los entrenamientos libres fuimos muy rápidos, pero en todas las sesiones estuve justo detrás de Kimi: FP1, FP2, FP3. En la Q1 tuve muy buenas sensaciones con el coche y fue genial volver a la pole. Hacía tiempo que no lo conseguía”.

George Russell claimed the 13th pole of his career with this rapid lap ☝️ Ride onboard with the Mercedes driver as he tames the Lusail International Circuit 👀#F1 #QatarGP @pirellisport pic.twitter.com/4B0h3rsBDe — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

La qualy de Franco Colapinto

El piloto argentino Franco Colapinto disputó la clasificación por un lugar en la grilla inicial. Tras superar la Q1 de la clasificación para la grilla final, finalizó en el puesto decimocuarto de la Q2 y largará desde dicha posición.

En la pista de Lusail, el corredor de Alpine sobrevivió a la Q1 de la instancia al quedar decimosexto. Por su parte , el compañero de escudería del argentino, Pierre Gasly, terminó duodécimo en una mejor posición que Colapinto.

“No va el auto. Está costando. Es una pena”, reconoció el oriundo de Pilar.

«NO VA EL AUTO, ESTÁ COSTANDO»: Franco Colapinto y el análisis de lo que viene siendo el #QatarGP para Alpine. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/DGAD3IkOzf — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 28, 2026

La carrera del Gran Premio de Qatar será este domingo 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail, desde las 13.00 horas en Argentina.