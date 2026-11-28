Palmeiras pinchó el sueño de Estudiantes de La Plata: ganó 1-0 la Final Única de Montevideo y se consagró nuevamente campeón de la Copa Libertadores luego de cinco años de su último título en 2021.

El Verdão consiguió la cuarta copa de su historia alcanzando justamente al Pincha. Ya son ocho campeones brasileños consecutivos en el máximo certamen sudamericano, la más extensa en la historia.

Sobre el inicio del primer tiempo Ramón Sosa conectó un centro para vencer al arquero Fernando Muslera. La particularidad del paraguayo es que tiene pasado en el clásico platense, Gimnasia.

¡¡EL VERDAO PEGÓ EN EL ARRANQUE DEL SEGUNDO TIEMPO!! Ramón Sosa llegó para definir solo en el área y anotó el 1-0 de Palmeiras vs. Estudiantes. 📺 La FINAL de la CONMEBOL #Libertadores, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YlYbhnhzwd — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026

Recopados

Como campeón de la Libertadores, Palmeiras sacó boleto al nuevo Mundial de Clubes de la FIFA en 2029. En febrero también jugará la Recopa, final ida y vuelta, ante el Boca campeón de la Sudamericana.

Pero antes, en diciembre, tendrá la Intercontinental ante el Toluca de Antonio Mohamed y en una hipotética final al París Saint-Germain.

El dolor de Estudiantes

“Dolor, duele mucho llegar hasta esta instancia y no poder conseguirla… pero orgullo por mis compañeros y por el hincha”, fueron las sentidas palabras del capitán Guido Carrillo.

Marcos Rojo también hizo declaraciones entre lágrimas: “Era un sueño para mí, me voy triste porque no pudimos conseguir la copa pero me voy orgulloso de formar parte de este club”. Y siguió el defensor proveniente de Racing en la instancia de semifinales: “Hay tristeza, dimos todo y luchamos hasta el final. Ellos tuvieron una en el segundo tiempo y nos vamos con las manos vacías”.