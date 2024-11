El año de Boca se resume en dos palabras: eliminación y decepción. La dos eliminaciones ante Cruzeiro por Copa Sudamericana y Vélez en semifinales de la Copa Argentina fueron dos cachetazos muy duros para el club azul y oro y decepción porque no participaron de la Copa Libertadores 2024 y aun, al día de hoy, no tienen asegurada su participación en la Libertadores del año que viene. Las vías de clasificación al xeneize le sobraron pero no pudo por Copa de la Liga, no pudo por Sudamericana, no pudo por Liga Profesional, no pudo por Copa Argentina. Solo queda la aspiración por tabla anual, en la cual también están al filo del vacío.

Sin dudas el más reciente golpe ante el Fortín resultó muy doloroso. Y el hincha no duda en criticar y poner el foco en los bajos rendimientos de varios jugadores, algo que el entrenador de Boca, Fernando Gago, pareció tomar nota y aplicar la mano dura dentro del plantel.

Luis Advincula y Leandro Brey serían los principales excluidos debido a sus flojos rendimientos en los últimos partidos (en el caso del peruano se agrava por la expulsión). En sus lugares ingresarán como titulares en el duelo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, Juan Barinaga, quien aún no se ha afianzado desde su arribo al xeneize y ante la inminente vuelta de Lucas Blondel en 2025, parece ser una oportunidad de oro para el ex Belgrano, y Sergio Romero, que volverá a atajar en La Bombonera tras el último superclásico donde discutió con un plateísta una vez consumada la derrota por 1-0

🚨🇦🇷 Leandro Brey, Luis Advincula, Nicolás Figal e Ignacio Miramón, podrían SALIR DEL ONCE TITULAR por bajos rendimientos. 🔜 Sergio Romero, Juan Barinaga, Brian Aguirre y Lucas Janson, tienen chances de ser titulares ante Gimnasia. vía @Augustocesar22 pic.twitter.com/tHdyEaAKJ8 — JS (@juegosimple__) November 29, 2024

Pero no son los únicos, ya que también hay más variantes en la mitad de la cancha: Ignacio Miramón y Kevin Zenón también serían reemplazados de cara al duelo del domingo por sus flojas performances en los últimos partidos. Milton Giménez es el principal apuntado a reemplazar al ex Gimnasia y Lille. En cambio, el sustituto del ex unión, que aún busca reencontrarse con su mejor nivel, aquel demostrado en la previa de los JJOO París 2024, sería en principio Brian Aguirre, que sí ha tenido partidos destacados desde la llegada de Gago a la dirección técnica.

LOS CONCENTRADOS DE BOCA PARA EL DUELO VS GIMNASIA ESGRIMA LA PLATA