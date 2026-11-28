Luego de la gran temporada 2025/26 que realizó el Manchester United, pocos imaginaban este presente. Pese a la apuesta por contratar a Mauricio Pochettino para revertir la situación, el equipo todavía está lejos de encontrar respuestas. Este sábado, los Red Devils fueron goleados por el Brentford en la fecha 12 de la Premier League y cayeron en zona de descenso.

El conjunto de Manchester venía de empatar con el Sporting de Lisboa por la Champions League, mientras que, en la jornada anterior, el Liverpool le había propinado una contundente goleada por 4-0.

Un nuevo resultado adverso

Si bien muchos consideraban que enfrentar a un equipo, a priori, de menor jerarquía representaba una oportunidad ideal para sumar tres puntos clave, ocurrió todo lo contrario.

La ilusión duró poco en Old Trafford, ya que antes de los 20 minutos Callum Wilson abrió el marcador para adelantar a las Abejas. Poco más de diez minutos después, el mismo delantero amplió la ventaja y generó un silencio absoluto en Manchester.

😳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BRENTFORD 2-0 EN OLD TRAFFORD Y MANCHESTER ESTÁ EN ZONA DE DESCENSO. No levanta el equipo de Pochettino. ⚠️ https://t.co/MeOGe2FzUG — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 28, 2026

Pese a los intentos de Pochettino por cambiar el rumbo del partido mediante las modificaciones, el complemento mostró más de lo mismo.

Después de que el United desperdiciara algunas ocasiones, el Brentford transformó la victoria en goleada durante los minutos finales. Kristoffer Ajer anotó el 3-0 y, poco después, Kevin Schade sentenció el 4-0 definitivo.

Manchester United, en zona de descenso

Luego de 12 fechas disputadas, los Red Devils ocupan el puesto 19 de la Premier League, con un saldo de seis derrotas, cinco empates y apenas una victoria.

Además, el panorama podría ser todavía peor: si el Crystal Palace gana su partido pendiente, el Manchester United corre el riesgo de caer hasta la última posición de la liga inglesa, un escenario impensado para uno de los clubes más importantes del fútbol mundial.