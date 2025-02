Julio Buffarini, ex lateral derecho de San Lorenzo, brindó declaraciones reveladoras en el streaming Pasión Azulgrana, donde apuntó directamente a los dirigentes del club, Marcelo Tinelli y Matías Lammens, por la manera en que se manejaron las negociaciones años atrás.

Uno de los puntos clave de sus declaraciones fue la aclaración sobre su supuesta afirmación de que solo regresaría a Argentina para jugar en el equipo de Boedo: “Yo no declaré que cuando vuelva a Argentina solo iba a jugar en San Lorenzo. Sí que la prioridad la iba a tener el club por el cariño que le tengo. Hoy no puedo ni pisar lo que es el Bajo Flores, pero me quedo con lo que hice como jugador”.

Buffarini también relató los pormenores de las negociaciones para su regreso al club, cuando se encontraba en San Paulo. El defensor explicó que lo llamaron para que regresara a préstamo por seis meses, pero no podía mover a su familia por ese tiempo. Y ahí detalló: “‘Plata para comprarte no tenemos, solamente podemos un préstamo’, fue lo que me dijeron. A los 5 meses compran a Víctor Salazar por el doble de lo que pedía São Paulo por mí. Yo me puse a pensar y dije: ‘¿No era que no tenían para comprarme?’”.

Además al corto tiempo, el lateral regresó al fútbol argentino pero a Boca Juniors y eso fue tomado como una traición por parte de los hinchas azulgranas pero el jugador dio su versión de los hechos: “Cuando yo vengo a Boca, salen a decir desde el lado de la dirigencia que ellos me habían querido comprar, me habían ofrecido el mismo contrato y que yo había elegido a Boca. Eso fue totalmente mentira porque a mí San Lorenzo no me ofreció nada. Yo estaba esperando para ver si ofrecían algo igual o menor de contrato para ir. Me terminaron ensuciando con que yo había rechazado a San Lorenzo para ir a Boca“.

Por último, el ex Talleres dejó algunas vivencias personales que hasta el momento no había contado y que por eso también lamenta el enojo de los hinchas Cuervos con él: “A mí me pasaron cosas extrafutbolísticas que el hincha no sabe: puse plata de mi bolsillo para que no se caiga el pase, tuve la posibilidad de ir a Málaga y Manchester City y no fui porque no me dejaron ir“.

Además agregó: “Mi mujer rompió bolsa antes de la final contra Boca en Córdoba, la internan de urgencia y llegué directamente a jugar el partido. Salimos campeones, me volví a la clínica y ella perdió el embarazo de 6 meses. Hicimos los papeles, me vine al día siguiente y jugué contra Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro. Hoy me duele cómo me reciben por todo lo que dejé de lado. Yo me quedo con esos 5 años y lo que logré en el club”.