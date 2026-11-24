Tras el fin de semana largo, y un lunes feriado que se mantuvo calmo debido al parate de la actividad financiera local, el mercado argentino se encuentra a la expectativa del dólar, que este martes reanudó su marcha alcista y alcanza, en la cotización oficial base del Banco Nación, los $1.600.

El riesgo país, por su parte, volvió a subir tras el descenso de ayer, y se encuentra en los 1.071 puntos básicos.

La suba del oficial arrastra a los demás tipos de cambio: el mayorista se encuentra el los $1.590, mientras que el “contado con liqui” en los $1.800.

Fuente: Nexofin