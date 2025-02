No fue un día más para Diego Schwartzman. El partido de este jueves por los octavos de final ante el español Pedro Martínez marcó la eliminación del Peque del Argentina Open 2025 y también el final de su carrera profesional, tal y como lo había anunciado el año pasado.

La gente acompañó al tenista bonaerense en un Lawn Tennis Club colmado -como a lo largo de sus 15 años en el tenis de élite-, como también recibió varios mensajes vía redes sociales por esta etapa que se cierra. Rafael Nadal fue uno de los que felicitó a Schwartzman por su carrera, durante la cual llegó a las semifinales de un Roland Garros y a ser Nº8 del ranking ATP.

El tuit de Rafa Nadal: “¡Enhorabuena, Diego Schwartzman, por tu gran carrera! Has sido un gran ejemplo de lucha y superación y me alegra que hayamos compartido tantos momentos en el circuito ¡Disfruta de tu próxima etapa!”

El Peque representó en múltiples ocaciones a la Argentina y, consecuentemente, las cuentas oficiales de los Juegos Olímpicos y la Copa Davis no fueron indiferentes a su adiós del tenis. Al mismo tiempo, la ATP publicó un emotivo video con palabras de varios colegas argentinos: Guillermo Coria, Juan Martín Del Potro, Mariano Zabaleta, Francisco Cerúndolo, entre otros.

Otro de los tenistas que le envió sus saludos fue Jhon Isner. El estadounidense (1,98 m) es recordado por haber jugado dobles en el Masters 1000 de Roma 2022 con nuestro pequeño gigante Diego Peque Schwartzman (1,70 m).

