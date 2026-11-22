La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana no solo representó la ruptura de una larga sequía internacional y la clasificación a la próxima Recopa Sudamericana, sino que también abrió la expectativa por un eventual cruce ante un representante del fútbol europeo. Se trata del denominado Desafío de Clubes UEFA-CONMEBOL, una competencia a partido único que enfrenta al ganador del certamen sudamericano contra el vigente campeón de UEFA Europa League.

El antecedente directo bajo esta denominación oficial se llevó a cabo a mediados de 2023 a modo de prueba piloto, oportunidad en la que el Sevilla se consagró vencedor al derrotar por la vía de los penales a Independiente del Valle luego de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario. No obstante, la propuesta cuenta con registros previos en 2015 y 2016 bajo la denominación de Supercopa Euroamericana, certámenes de gestión privada en los que River Plate venció al cuadro andaluz y la propia escuadra española superó posteriormente a Independiente Santa Fe.

A pesar de estos antecedentes, la realización de la contienda aún no ha sido ratificada formalmente por las autoridades de ambas confederaciones para la presente temporada. De concretarse el retorno del trofeo, la escuadra de la Ribera no se mediría contra el último ganador del torneo —el Aston Villa—, sino que tendría que cruzarse con el club que resulte vencedor de la edición europea en curso, cuya definición está programada para el 26 de mayo del año próximo en la ciudad de Frankfurt.

De esta manera, Boca permanece atento a las resoluciones institucionales que confirmen si agregará un nuevo compromiso internacional a su calendario deportivo. La hipotética cita representaría un atractivo choque frente al campeón de la Europa League, añadiendo un incentivo competitivo a la campaña continental recientemente coronada.