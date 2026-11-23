Luego de hacer su mejor partido desde que está en River, Thiago Almada habló con la televisión oficial de TNT Sports y se desahogó acerca de su presente futbolístico. El mediocampista admitió que no la estaba pasando bien los últimos meses:

“Estoy bien, contento porque pudimos ganar. Sabía que no estaba teniendo un buen nivel. Tuve unos días difíciles, porque cuando uno es jugador la familia también lo sufre, escucha muchas cosas”.

El Guayo aseguró que el llamado del cuerpo técnico de la Selección Argentina en la última Fecha FIFA fue clave: “Me ayudó muchísimo el apoyo de Scaloni y estar en la Selección esos días. Estoy muy feliz”.

Argentina enfrentó a Uruguay en la Bombonera y a Costa Rica en Córdoba, donde debería ir a jugar River por los cuartos de final ante Instituto.

Lógicamente Almada también reposó en su familia: “Traté de encerrarme en mi familia, en mi mujer, y sabía que en algún momento todo el esfuerzo se iba a dar dentro de la cancha. El futbolista se tiene que ir acostumbrando a eso, pero estoy contento”.

Palabras para el hincha

Thiago Almada entiende como debe jugar el equipo para volver a ganarse la confianza del hincha riverplatense: “Ganar y jugar bien. Es lo que quiere la gente, por eso pagan la entrada para venir a vernos”.

“Agradecerle a la gente por el aguante. Lo que era la cancha hoy fue un espectáculo y estuvimos muy orgullosos de estar acá y de jugar con esta gente”, agregó el volante. Por último, contestó los cánticos por el campeonato: “River siempre tiene que pelear todo. Nosotros vamos a dejar todo adentro de la cancha para darle la alegría a la gente que merece”.