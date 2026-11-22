La interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof volvió a quedar expuesta ante la posibilidad de que el gobernador bonaerense compita por la presidencia.

La expresidenta no está dispuesta a respaldar una eventual candidatura y, según reconstruyó Clarín a partir de fuentes del espacio, expresó su malestar con una frase contundente: “Estoy harta de que Axel camine arriba de mi cadáver”.

En el entorno de la exvicepresidenta sostienen que el mandatario bonaerense busca avanzar con autonomía y evitar que su futuro político quede sujeto a las decisiones de la exmandataria.

La posibilidad de resolver la candidatura presidencial mediante una interna o unas PASO también profundiza el desacuerdo, ya que el kirchnerismo pretende conservar la capacidad de definir quién representará al espacio.

Fuente: Nexofin