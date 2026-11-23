River sacó adelante un partido bravo en el Monumental luego de la consagración de su máximo rival en la Copa Sudamericana: triunfo por 3-1 ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura.

Thiago Almada hizo un doblete y el restante fue de Tobías Andrada, aunque el Granate llegó al empate parcial en la primera parte con gol de Ramiro Carrera.

El Guayo abrió la cuenta de penal y fue clave en los tres goles, jugando decididamente su mejor partido en el Millonario desde su arribo del Atlético de Madrid.

ALMADA METIÓ EL TERCERO PARA RIVER El Millonario la armó muy bien de contra y Thiago Almada convirtió el 3-1 ante Lanús. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/UMLZAotdWS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 22, 2026

El jugador de la Selección habló con la televisión oficial y reconoció lo que deben hacer para ganarse otra vez a la gente: “Ganar y jugar bien. Es lo que quiere la gente, por eso pagan la entrada para venir a vernos”.

El otro que habló fue el técnico Leonardo Ponzio directamente hacia el hincha: “La gente tiene un párrafo aparte porque nos aguantó y la necesidad de ellos es la nuestra. La gente es el club, es la historia. Nosotros somos solo una parte. Hay que hacernos fuertes entre todos”.

Próximo rival: Instituto

River ya conoce a su próximo rival por los cuartos de final: será Instituto de Córoba como visitante. La Gloria venció 2-1 a Huracán en el último turno del domingo.

Partio difícil si los hay. El equipo del Traductor terminó primero en la Zona A incluso por encima de Boca, el ganador de la Tabla Anual.